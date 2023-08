Oprichter van failliete cryptobeurs FTX Sam Bankman-Fried opnieuw naar gevangenis

Sam Bankman-Fried, de van fraude verdachte oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, is opnieuw gearresteerd. Hij was op borgtocht vrij, maar een rechter in New York heeft de borgtocht vrijdag vervroegd ingetrokken.

De aanklagers in het proces tegen Bankman-Fried hadden de rechter hierom gevraagd. Volgens hen zou de Amerikaanse ondernemer documenten hebben gelekt aan The New York Times in een poging om een belangrijke getuige in de zaak tegen hem in diskrediet te brengen.

In afwachting van zijn proces verblijft hij onder huisarrest bij zijn ouders in Californië, na de betaling van een borgsom van 250 miljoen dollar.

De inmiddels 31-jarige Bankman-Fried wordt ervan verdacht fraude te hebben gepleegd bij FTX, door klantentegoeden door te sluizen naar investeringsfonds Alameda, waar hij ook oprichter van is. Omdat klanten daardoor niet bij hun geld konden, ging FTX failliet.