Amazon-oprichter Jeff Bezos en verloofde schenken 100 miljoen dollar aan door natuurbranden getroffen Hawaï

“Jeff en ik zijn diepbedroefd door wat er in Maui gebeurt. We denken aan alle families die zoveel hebben verloren en aan een gemeenschap die verwoest is achtergebleven”, schreef Sánchez vrijdag op haar Instagram-account. Eraan toevoegend dat het koppel 100 miljoen dollar zullen schenken aan de heropbouw van het eiland.

Dinsdagavond braken drie grote branden uit op Maui, aangewakkerd door de wind van orkaan Dora. Volgens nieuwszender CNN zijn al ongeveer 1.700 gebouwen in vlammen opgegaan, minstens 80 mensen lieten al het leven. De badplaats Lahaina, in de negentiende eeuw nog hoofdstad van het koninkrijk Hawaï en jaarlijks door ruim twee miljoen toeristen bezocht, werd zwaar getroffen. Het kan jaren duren voor de schade volledig is hersteld.