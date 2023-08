Megaconcert viert vijftigste verjaardag van hiphop in New York

Duizenden mensen hebben vrijdag tot diep in de nacht de 50e verjaardag van hiphop gevierd tijdens een megaconcert in de Bronx. Onder meer pioniers van het genre zoals Run-DMC, Nas en Snoop Dogg tekenden present in een oververhit Yankee Stadium.

Het meer dan acht uur durende feestje vond plaats op de plek waar vijftig jaar geleden, op 11 augustus 1973, het muziekgenre ontstond dat later een immense invloed zou hebben op de cultuur en muziekindustrie.

Het was daar, in een flat aan Sedgwick Avenue 1520 in de Bronx, dat DJ Clive Campbell, alias DJ Kool Herc, dezelfde plaat op twee draaitafels draaide, de percussie van een nummer isoleerde en erover begon te spreken, en de hiphop was geboren.

Herc zelf was vrijdag uiteraard aanwezig, samen met andere iconen van het genre, voor een marathonconcert dat begon iets na 1 uur ’s ochtends. Run-DMC zette het stadion in vuur en vlam met ‘It’s tricky’ en een andere veteraan, Nas, speelde een reeks nummers van zijn baanbrekende album ‘Illmatic’, waaronder ‘The world is yours’ en ‘N.Y. state of mind’. Hij nodigde bovendien aan het einde van zijn set Lauryn Hill uit op het podium en bracht samen met haar ‘If I ruled the world (Imagine that)’, ‘Doo wop (that thing)’ en ‘Killing me softly’.

Snoop Dogg koos enkele van de favorieten van zijn fans, waaronder ‘The next episode’, ‘Nuthin’ but a ‘G’ thang’ en ‘Gin and juice’. Ook Lil Wayne, The Sugarhill Gang, leden van de Wu-Tang Clan en Ice Cube tekenden present, net als Melle Mel en Scorpio met Grandmaster Caz.

Het concert was het hoogtepunt van een hele reeks activiteiten rond de vijftigste verjaardag van het genre. De hele zomer nog gonst New York van de culturele initiatieven, waaronder graffiti- en breakdance-sessies, block party’s en concerten.

Lil Wayne. — © Scott Roth/Invision/AP

Nas. — © AFP

Fat Joe. — © Scott Roth/Invision/AP

KRS-One. — © Scott Roth/Invision/AP

A Boogie Wit Da Hoodie. — © Scott Roth/Invision/AP

Method Man. — © Scott Roth/Invision/AP

Wiz Khalifa. — © AFP

Lauryn Hill. — © AFP