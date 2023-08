Snoepjesfabrikant Joris met sluiting bedreigd door geluidsklacht van buur: “85 jaar lang geen klachten gehad”

Confiserie Joris is gevestigd in Sint-Agatha-Berchem en fabriceert al bijna een eeuw snoepjes. — © Joris

Snoepjesfabrikant Joris is een monument in de geschiedenis van de Belgische confiserie. Al 85 jaar produceert het familiebedrijf beertjes, zuurtjes en andere snoepjes in de Groot-Bijgaardenstraat in Sint-Agatha-Berchem. Woensdag kreeg het bedrijf echter een ingebrekestelling van Leefmilieu Brussel in de bus. Aanleiding is een geschil met een buurtbewoner over de geluidsoverlast die de snoepjesfabriek produceert.

Geldboete

“We riskeren een geldboete van 125.000 euro én een stopzetting van onze activiteiten”, vertelt Diederik Van den Driessche, vierde generatie van confiserie Joris. “Sinds 1938 produceren wij hier snoepjes en we hebben nooit een klacht gehad over geluidsoverlast. Sinds 2021 is er echter een buur die vindt dat we te veel geluid maken en worden we verplicht om onze fabriek te isoleren. Dat is echter een technische en dure onderneming en het is bovendien niet zeker dat zo’n isolatie de geluidsproblemen oplost.”

Herbestemming

Volgens Van den Driessche is in 2006 al een eerste grote fout gebeurd. “De schrijnwerkerij langs onze fabriek heeft toen een herbestemming tot woningen gekregen. De projectontwikkelaar heeft toen echter totaal geen rekening gehouden met het feit dat de woningen langs een fabriek zouden komen. De eerste eigenaar van het appartement op het gelijkvloers heeft daar 15 jaar lang geen probleem van gemaakt, maar dat appartement is tijdens de coronaperiode – en de tijdelijke stopzetting van onze activiteiten – verkocht. De nieuwe eigenaar kan blijkbaar niet leven met het geluid die onze stoomketels produceren.”

Fuse

Volgens Van den Driessche is het geluid van zijn fabriek absoluut niet te vergelijken met het geluid dat een discotheek produceert (nachtclub Fuse kwam afgelopen jaar ook naar buiten met een geschil over geluidsoverlast met een buur, red.). “Onze productie start om 6 uur ‘s morgens en eindigt om 17 uur. Tijdens piekmomenten produceren we zo’n 40 decibel. Dat is niet veel, maar blijkbaar horen de buren zelfs het rollen van een palletwagen. Eigenlijk zijn zowel wij als de buur het slachtoffer, maar ik word hier wel ineens als dader geportretteerd.”

Verzoening

Van den Driessche heeft al verscheidene pogingen ondernomen tot verzoening, maar zonder succes. “Als mens vind ik deze hele situatie onrechtvaardig en als bedrijfsleider verlies ik mijn energie en motivatie om door te gaan. Dit is een kafkaiaanse situatie waar een bedrijf met bijna 100 jaar ervaring ineens bedreigd is in zijn voortbestaan door de klacht van één buur. Ik heb het gevoel tegen windmolens te vechten en zie momenteel geen oplossing.”

Dialoog

Volgens de betrokken buur zijn er meermaals pogingen ondernomen om tot een oplossing te komen. “Wij hebben mijnheer Van den Driessche meermaals op het probleem van geluidsoverlast gewezen, maar een dialoog met hem is niet mogelijk”, vertelt het koppel.

“In eerste instantie ontkende hij dat het geluid van zijn fabriek kwam. Daarop hebben we een klacht bij Leefmilieu Brussel neergelegd. Sinds die Brusselse instantie in oktober 2021 de geluidsoverlast van zijn fabriek had bevestigd en ze hem een ingebrekestelling hebben opgestuurd, kijkt de heer Van den Driessche de andere kant uit. Hij weigert de problemen te erkennen en een actieplan op te stellen om de geluidsoverlast in te dijken. Nochtans bestaan er genoeg oplossingen om een akoestische isolatie aan te brengen, maar al twee jaar lang is er geen enkele actie ondernomen.”

Ingebrekestellingen

Het koppel bevestigt dat er ondertussen drie ingebrekestellingen zijn verstuurd door Leefmilieu Brussel. “Vanaf 6 uur ‘s morgens start het geluid van de fabriek langs onze woning. Sommige geluiden klinken alsof iemand een metalen baar tegen een radiator laat glijden. Op ander momenten lijkt het alsof we in een cabine van een vliegtuig zitten”, klinkt het. “We werken beiden op sommige dagen van thuis. En als we ziek zijn, dan kunnen we niet uitrusten door het geluid dat tot hier komt. We lijden al meer dan twee jaar omdat mijnheer Van den Driessche weigert om actie te ondernemen en willen dat dat stopt. We willen absoluut niet dat de snoepjesfabrikant zijn activiteiten stopzet, maar willen gewoon een oplossing voor de geluidsoverlast.”