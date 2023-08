Mark Zuckerberg: “Nog geen akkoord over datum gevecht met Elon Musk”

“Ik hou van deze sport en ben klaar om te vechten sinds de dag dat Elon me heeft uitgedaagd”, zo meldde de 39-jarige Zuckerberg. “Als hij ooit akkoord gaat met een daadwerkelijke datum, dan zullen jullie dat van mij te horen krijgen. Tot dan moeten jullie ervan uitgaan dat er geen akkoord is over alles wat hij zegt”. Zuckerberg had eerder 26 augustus naar voren geschoven.

Italië

Over een gevecht tussen de twee Amerikaanse miljardairs wordt gesproken nadat de 52-jarige Musk in juni het idee had gelanceerd. Musk blies het verhaal vrijdag nieuw leven in met de aankondiging dat het gevecht zou plaatsvinden op een historische locatie in Italië. Hij had daarover naar eigen zeggen contact gehad met premier Giorgia Meloni en minister van Cultuur Gennaro Sangiuliano.

Net als Zuckerberg liet ook de Italiaanse minister van Cultuur eerder al uitschijnen dat de planning van het evenement niet zo ver is gevorderd dan Musk doet uitschijnen. De baas van X, het vroegere Twitter, kondigde vrijdag bovendien aan dat hij een operatie aan het rechterschouderblad moet ondergaan en enkele maanden zal moeten herstellen.