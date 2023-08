Bekend spaghettirestaurant opgeschrikt: pand geëvacueerd nadat brand uitbreekt in de keuken

Het heeft zaterdag gebrand in de bekende Gentse spaghettizaak De Kastart. Het restaurant moest kort na de middag ontruimd worden nadat een brandje was ontstaan in de keuken. Dat is vernomen bij de hulpdiensten.

De ploegen van Brandweerzone Centrum kregen zaterdag om 12 uur een melding binnen over een brand in Onderbergen. In de keuken van De Kastart was een brandje uitgebroken in het plafond, wat voor veel rook zorgde. Het restaurant werd geëvacueerd.

De brandweer had de situatie snel onder controle, niemand raakte gewond of moest naar het ziekenhuis. Maar een stuk van het plafond moest wel ontmanteld worden om zeker te zijn dat de brand niet opnieuw zou opflakkeren, zegt een woordvoerder van de Brandweerzone.

De Kastart is een begrip in Gent en omstreken, vooral voor hun spaghetti Kastart geserveerd met de echte Kastart-saus en een bergje kaas. Hoe groot de schade is aan het populaire restaurant, is nog niet duidelijk.

