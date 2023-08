Explosies, veel rook en nog meer onduidelijkheid op de Krimbrug

Op brug die de bezette Krim en het Russische vasteland verbindt, zijn zaterdag explosies en veel rook gemeld. Het Russische ministerie van Defensie zegt een Oekraïense raket- of droneaanval te hebben verijdeld, maar die informatie kon nog niet geverifieerd worden.

Op beelden die de ronde doen op sociale media is te zien hoe een stuk van de Krimbrug gehuld is in dikke rook. Niet veel eerder waren er meldingen van explosies. Op het vasteland ging het luchtalarm af. De brug werd afgesloten.

Voorlopig is het niet duidelijk wat er aan de hand is. Volgens de door de Russen aangestelde autoriteiten van de Krim heeft de Russische luchtmacht twee Oekraïense drones neergehaald. De brug zou niet geraakt zijn. Maar volgens Russische strandgangers werd de brug wel degelijk geraakt. De enorme rookontwikkeling zou volgens de Krim-aurtoriteiten een “rookgordijn” zijn dat de hulpdiensten moedwillig hebben opgegooid. Niet veel later stelde het Russische ministerie van Defensie dat het niet om Oekraïense drones, maar wel luchtafweerraketten betrof. Geen van deze informatie kon al geverifieerd worden.

Echter: het zou niet de eerste keer zijn dat Oekraïne de brug onder vuur neemt. In oktober vorig jaar raakte de brug zwaar beschadigd nadat een vrachtwagen vol explosieven tot ontploffing gebracht werd. De Oekraïense autoriteiten geven vrijwel nooit commentaar bij zulke operaties.

