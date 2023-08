Vooruit-voorzitter Conner Rousseau op Antwerp Pride Parade: “Er is nog werk aan de winkel”

Politieke partijen zijn de laatste jaren massaal aanwezig in de optocht van de Antwerp Pride. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau loopt zaterdag ook mee en stelt dat er “nog veel werk aan de winkel is voordat iedereen veilig zichzelf kan zijn”.

“Zolang jonge homo’s in elkaar geslagen worden omwille van hun geaardheid, zolang het draagmoederschap niet deftig geregeld is en zolang extreemrechts mensen als abnormaal blijft bestempelen, blijft een Pride nodig”, zegt Rousseau. “Daarom lopen wij mee. Om op te komen voor veiligheid. Voor gelijke rechten.”

Volgens Vooruit staan de LGBTQIA+-rechten ook in ons land onder druk. België is het tweede meest LGBTQIA+-vriendelijke land in Europa, maar toch krijgt de gemeenschap in België dagelijks te maken met fysiek en verbaal geweld, meent Vooruit.

Cijfers van gelijkekansencentrum Unia bevestigen dat. “De impact op het mentaal welzijn van de LGBTQIA+-gemeenschap is dan ook enorm groot”, aldus de partij. “De angst voor een coming-out, een laag zelfbeeld en hoge suïcidecijfers zijn daar getuige van.”

74 delegaties op pad

In Antwerpen zijn in totaal 74 delegaties, waarvan 40 gemotoriseerde wagens, om 14 uur ter hoogte van de Oude Leeuwenrui begonnen aan de optocht. Rond 16.30 uur moet iedereen aangekomen zijn op het terrein van het United Festival, op de kaaien langs de Schelde.

“De delegaties zullen met veel kleur, protest, maar ook met een positieve boodschap door de straten van de stad paraderen”, klinkt het bij de organisatie. “Natalia zal op de truck de parade afsluiten met een rijdend live optreden.”

Er zijn dit weekend tientallen events verspreid over de hele stad ter ere van de Pride. Een van de meeste opvallende is een oecumenische gebedsviering, georganiseerd door Jongerenpastoraal Vlaanderen en lgbti+’ers uit verschillende geloofsgemeenschappen. “We willen de schoonheid van diversiteit vieren, omdat God liefde is en alle mensen wil omarmen”, aldus de jongeren die de viering op poten zetten.

Aan het Museum voor Schone Kunsten (KMSKA) heeft de stad een 3D-regenboogprojectie boven de waterspiegel van het museum geïnstalleerd. Het zwevende hologram is nog tot zondagavond te bewonderen. Zondag is er ook nog het grote Closing Festival van de Pride.

De Antwerp Pride Parade, de blikvanger van de hele Pride week, groeit elk jaar. In 2022 waren er nog maar 65 delegaties, dit jaar zijn dat er dus 74, waarvan meer dan de helft gemotoriseerd. Meerdere bedrijven, zoals Proximus, De Lijn, Brussels Airlines en SD Worx, sturen dit jaar voor het eerst een delegatie om de boodschap van Antwerp Pride te steunen.

Voorts stappen er mensen uit het Belgische leger voor het eerst mee in de Parade. Zij stappen mee in de delegatie van de politie. Ook alle mediagroepen, waaronder Mediahuis, DPG, VRT en Play, zullen samen op een truck verzamelen onder de noemer Media United. “Fans zullen enkele schermgezichten kunnen spotten”, klinkt het nog bij de organisatie.

Drinkfonteinen

De deelnemers van de Parade verzamelden op het Sint-Jansplein vanaf 12 uur, om zich vervolgens onder politiebegeleiding op te stellen aan de Paardenmarkt. Om 14 uur startte de Parade aan de Oude Leeuwenrui. Van daaruit gaat het via de Brouwersvliet naar de Scheldekaaien. Ter hoogte van de voetgangerstunnel verlaat de Parade de kaaien, om via de Kloosterstraat en Scheldestraat de tocht verder te zetten naar de Cockerillkaai, waar op dat moment het Antwerp Pride Love United festival start.

De organisatie vraagt aan het publiek om zich goed over het parcours te verspreiden. Er zijn ook verschillende drinkfonteinen langs het parcours.