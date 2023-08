Politie voorkomt illegale rave aan brug in Lommel: “Twee vrachtwagens met geluidsinstallaties onderschept”

Lommel

De lokale politie Lommel kon zaterdagochtend een illegale rave party voorkomen worden. Ter hoogte van de brug aan de Paulusstraat werden namelijk voorbereidingen getroffen voor een niet-aangevraagde fuif.

“Door het snelle optreden van onze politiediensten hebben we het evenement kunnen voorkomen”, reageert de Lommelse burgemeester Bob Nijs. “Twee vrachtwagens met de nodige geluidsinstallaties zijn onderschept en worden weggetakeld.”

Meerdere pv’s

Er zijn verschillende pv’s opgesteld voor de organisatie van een evenement zonder vergunning en het meewerken aan een evenement zonder vergunning. De volledige installatie werd bestuurlijk in beslag genomen. “Er zijn geen personen bestuurlijk aangehouden, wegens nog geen grond om dit te doen vanwege het daadkrachtige optreden van onze politie”, verduidelijk de burgemeester. Die toont zich tevreden met het politiewerk. “Ik heb hen daar ook hartelijk voor bedankt”, aldus Bob Nijs.

Ook vorig weekend kon een rave verijdeld worden. Toen er op sociale media werd gesproken over een fuif in een mergelgroeve in Kanne rukte de politie met veel volk uit. Door iedereen te controleren en niemand, tenzij inwoners, nog het dorp te laten betreden kon de illegale fuif voorkomen worden.