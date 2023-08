De aanhouder wint. Op zijn 23ste lijkt Théo Leoni eindelijk te doen waar hij al jaren van droomt: doorbreken bij zijn Anderlecht. “Het is onmogelijk om voorspellingen te doen in het voetbal – soms beslissen spelers niet eens zelf over hun toekomst –, maar ik kan wel zeggen dat ik mijn hele leven bij Anderlecht wil spelen. Waar moet ik tekenen?”