Twee doden bij schipbreuk voor Tunesische kust

De boot zonk in de nacht van vrijdag op zaterdag in de buurt van de stad Gabes in het zuiden van Tunesië. Aan boord bevonden zich 20 migranten die allemaal uit Tunesië afkomstig zouden zijn. Vijf mensen zijn nog vermist.

Vele migranten proberen met wankele bootjes vanaf de Tunesische kust de oversteek te maken naar Italië. Het Tunesische ministerie van Binnenlandse Zaken telde tot eind juli al minstens 900 slachtoffers die dit jaar om het leven kwamen bij bootongevallen voor de kust.

Tunesië is inmiddels het belangrijkste transitland geworden voor migranten die Europa willen bereiken. Vele mensen uit landen ten zuiden van de Sahara willen het Noord-Afrikaanse land echter opnieuw verlaten sinds president Kais Saied in februari een hardere aanpak heeft aangekondigd. Hij beschuldigt de migranten ervan geweld en criminaliteit mee te brengen.

Tegen de achtergrond van de economische crisis en de hoge werkloosheid proberen echter ook steeds meer Tunesiërs de gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee te maken.