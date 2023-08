Minstens acht doden nadat moskee instort in noorden van Nigeria

In de stad Zaria, in het noorden van Nigeria, zijn minstens acht mensen om het leven gekomen toen een deel van een moskee instortte tijdens het vrijdagsgebed. Dat meldt de politie van de staat Kaduna. Dertien anderen raakten gewond. Volgens de politie kan het dodental nog oplopen.

De oorzaak van de instorting van het meer dan 150 jaar oude gebouw is nog onduidelijk, maar eerder was al een muur gebarsten. De autoriteiten van Kaduna zullen een onderzoek starten naar het incident. Nigeriaanse kranten hebben het al over tien dodelijke slachtoffers.

In Nigeria vallen wel vaker doden door ingestorte gebouwen. De meeste van die incidenten zijn te wijten aan de slechte toestand van de gebouwen, slechte constructies en het gebruik van minderwaardige materialen. In februari 2022 vielen in Lagos nog 42 doden toen een gebouw van 21 verdiepingen instortte.