Drone-aanval op Moskou per toeval gefilmd

Luchtverdediging heeft de drone neergehaald toen deze in de richting vloog van een niet nader gespecificeerd doel in Moskou, aldus het Russische ministerie van Defensie.

Eerder werden de luchthavens Vnukovo en Kaluga van Moskou, zo’n 150 km ten zuidwesten van de hoofdstad, tijdelijk gesloten vanwege een vermoedelijke dronevlucht. Later gingen ze weer open. Het aantal luchtaanvallen met drones diep in Rusland is toegenomen sinds begin mei een drone werd vernietigd boven het Kremlin. Later in mei werden burgergebieden van de hoofdstad getroffen en eerder deze maand werd een zakendistrict in Moskou twee keer in drie dagen aangevallen. (tica)