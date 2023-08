De Nederlandse stad waar de (mysterieuze) stank opnieuw niet te harden is: “Ruik je het? Ga dan weg”

De hulpdiensten zijn zaterdag massaal aanwezig in het Nederlandse Tiel. Niet door een ongeval, brand of misdrijf, maar door een mysterieuze stank waarvan niet duidelijk is of die al dan niet gevaarlijk is.

De geur werd zaterdagochtend waargenomen in de Zoutkeetstraat in Tiel, een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland, waarna hulpdiensten in groten getale ter plaatse kwamen. Het stinkt niet alleen in die straat, maar ook in de wijde omtrek, meldt Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Het centrum van de stad wordt daarom onderzocht door de brandweer en de lokale markt werd een tijdlang onderbroken.

De herkomst van de stank is nog niet duidelijk, al is het zeker zo dat de geur ook uit het riool komt. De riolen werden daarom gespoeld. Na dat spoelen was de geur duidelijk minder, klinkt het, maar helemaal weg is hij nog niet. Naast de brandweer zijn de gemeentediensten aanwezig, net als netbeheerder Liander en een adviseur gevaarlijke stoffen. Want volgens Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft de stank veel weg van een gasgeur. “Blijf daar weg, ook van andere plekken, als het daar wat ruikt”, aldus de Veiligheidsregio op Twitter (nu X).

Opmerkelijk is dat dezelfde geur in maart 2022 al waargenomen werd in dezelfde Nederlandse gemeente. Toen kwam de stank uit het riool en was die helemaal weg na het spoelen ervan.