Familie en vrienden eren vader Alyas en zijn twee kinderen die omkwamen in noodlottige brand

Boos, maar sereen. Zo viel de ‘witte mars’ die zaterdag door de Fuchsiastraat en de omliggende wijk trok best te beschrijven. Boos om het noodlot dat Alyas en zijn kindjes Joshua en Lorina trof. De drie kwamen om het leven toen een felle brand hun rijhuis in de Fuchsiastraat in de as legde.

Maar toch sereen, omdat familie en vrienden het leven en de moed van de jonge vader wilden eren. Hij probeerde zijn twee kinderen te redden uit het brandende huis, nadat mama Kyana al door het venster was gesprongen. Zij was de enige die de zware band overleefde.

Van aan de Roggestraat, waar de brandweerkazerne is, ging het naar de Fuchsiastraat, waar het huis van Alyas en Kyana was. Onderweg werden de namen van de drie slachtoffers gescandeerd. Een spandoek met ‘justice for Alyas’ werd meegedragen. (lees verder onder de foto)

Voor de uitgebrande woning werd één minuut stilte gehouden en gingen blauwe en witte ballonnen de lucht in. Daaraan hingen boodschappen die familie en vrienden hadden geschreven. De foto van de jonge vader met zijn twee kinderen werd ook op T-shirts afgedrukt.

“Dit was het laatste wat we voor Alyas en de kindjes kunnen doen”, zegt schoonzus Natalie Blondeel. “We hebben enorm veel lieve berichten ontvangen van mensen die met ons meeleefden. We willen laten zien dat we die steun erg appreciëren.”

