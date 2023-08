PREMIER LEAGUE. Arsenal opent met nipte zege, scorende Adingra vergalt met Brighton Premier League-debuut Kaminski

Vicekampioen Arsenal en Leandro Trossard zijn goed begonnen aan het seizoen 2023-2024 in de Premier League. In het eigen Emirates Stadium wonnen de Gunners met 2-1 van het Nottingham Forest van Orel Mangala. Promovendus Luton Town ging stevig onderuit bij Brighton, ook Everton startte het seizoen met een nederlaag.

Arsenal 2-1 Nottingham Forest

Arsenal had aanvankelijk het meeste balbezit, maar de eerste grote kans was wel voor Forest. Spits Brennan Johnson werd in het straatje gestuurd maar bleef niet koelbloedig voor Arsenal-doelman Aaron Ramsdale. Halverwege de eerste helft zette rood-wit zijn overwicht om in een doelpunt. Na een passeerbeweging van Gabriel Martinelli kwam de bal bij Eddie Nketiah (26’), die de bal via het been van verdediger Joe Worrall hard voorbij Matt Turner schoot.

Zes minuten later verdubbelde Bukayo Saka de voorsprong in Noord-Londen. De Engelse international kwam naar binnen en krulde de bal heerlijk in de linkerbovenhoek buiten het bereik van de Forestkeeper. De Gunners bleven aandringen en kansen afdwingen, maar kwamen voor rust niet meer tot scoren.

Na rust verwaterde de wedstrijd en haalde de vicekampioen zijn voet van het gaspedaal. Een kleine tien minuten voor tijd schrikte het Emirates Stadium toch op door twee invallers bij de bezoekers. Na een corner voor Arsenal rende Anthony Elanga het hele veld over en bood hij Taiwo Awoniyi (ex-Gent en -Moeskroen) de aansluitingstreffer aan. Trossard mocht nog een kleine twintig minuten meespelen voor Arsenal. Mangala werd in het slot vervangen door Cheikhou Kouyate (ex-Anderlecht), maar ook die kon de nederlaag niet afwenden.

Brighton 4-1 Luton Town

Brighton heeft zaterdagnamiddag op de openingsspeeldag in de Premier League promovendus Luton Town een 4-1 nederlaag aangesmeerd.

Thomas Kaminski, die deze mercato het doel van Blackburn inwisselde voor dat van Luton, moest zich in zijn eerste match op het hoogste niveau in Engeland omdraaien bij een kopbal van Solly March (36’) en een penalty van Joao Pedro (71’).

De aansluitingstreffer van Carlton Morris (79’) op strafschop bracht de spanning terug, maar ex-Unionist Simon Adingra (85’) drukte de hoop op een eventuele remonte al snel de kop in en Evan Ferguson (90’+6) voltrok de zware eindstand.

Everton 0-1 Fulham

Op datzelfde moment liepen ook Everton en Amadou Onana averij op in het eigen Goodison Park tegen Fulham: 0-1. De Jamaicaan Bobby De Cordova-Reid (73’) kroonde zich aan bezoekende zijde tot matchwinnaar met het enige doelpunt van de partij.

Verder hielden Bournemouth en Conference League-winnaar West Ham elkaar in bedwang (1-1) en liet Crystal Palace op het veld van Sheffield United een krappe driepunter optekenen (0-1).

Ten slotte behield Leicester City in de Championship, de op een na hoogste Engelse afdeling, met basisspelers Wout Faes en Dennis Praet zijn perfect rapport na een nipte zege bij Huddersfield Town: 0-1. De Foxes gaan mee aan de leiding met 6 op 6.