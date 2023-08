Drukste zomerse zaterdag ooit in Frankrijk: 1.179 kilometer file

Geen zwarte zaterdag meer vandaag, maar wel nog heel wat drukte op de weg in Frankrijk. Meer zelfs: het was de drukste zomerse zaterdag aller tijden in het land, met om 11.45 uur liefst 1.179 kilometer file. Daarmee sneuvelde het record van 10 juli 2021, toen er 1.142 kilometer file stond. Opmerkelijk is wel dat de verliestijd tegenover vorig weekend wel lager lag: zaterdag bedroeg die op de piek vier uur, vorige week 5,5 uur. De files waren dus minder dens, er was minder stilstaand verkeer en de files raakten sneller opgelost.

“De combinatie van druk heen reizend verkeer, terugkerend verkeer en ongevallen deden de filethermometer aardig in het rood gaan”, klinkt het bij VAB. “Waar vorige week de grootste drukte op de route naar de Middellandse Zee lag, deed deze keer de route naar de Atlantische kust via Bordeaux ook een duit in het filezakje.”

Het was vanaf 9 uur heel druk met vooral files in beide richtingen op de A7/A9 Lyon - Orange - Spanje en op de A10/A63 Parijs - Bordeaux - Spanje. Rond de middag liepen de files op tot 1.180 kilometer in totaal, na de middag nam het aantal files richting het zuiden af om tussen 14 en 16 uur te stabiliseren op 700 kilometer in totaal. Rond 17.30 stond er nog 415 kilometer file, vooral richting het noorden.

In Duitsland was het vanaf 8 uur zeer druk in het zuiden van het land. Het verkeer bleef heel de dag moeilijk op de A9 Nurnberg - München, op de ring van München, op de A8 Stuttgart - Munchen - Salzburg, op de A3 Nurnberg - Oostenrijk ter hoogte van de grens in Passau, op de A7 Hannover - Hamburg - Denemarken en op de A1 Hamburg - Putgarden.

In Zwitserland verliep het verkeer aan de Gotthardtunnel de hele dag moeilijk. Richting Zwitserland stond er op het piekmoment in het begin van de namiddag 11 kilometer file, goed voor 1 uur en 50 minuten vertraging. Richting Italië ging het om 8 kilometer file of 1 uur en 20 minuten vertraging.

In Oostenrijk was het verkeer vanaf 8 uur overbelast met files op de A10 Salzburg - Villach richting Slovenië en lange file bij de Karawanken tunnel richting Slovenië. Het verkeer verliep ook moeilijk op de A13 Innsbruck - Brenner. De toestand verbeterde in de loop van de namiddag.

Ook op de A22 Brenner - Verona, de A1 Milaan - Bologna - Firenze en op de A14 Bologna - Rimini in Italië verliep het verkeer vanaf de ochtned moeilijk. De situatie op de A22 bleef in beide richtingen tot de avond erg moeilijk.

In Slovenië waren er files op de snelweg Ljubljana - Istrië en rond Maribor richting Kroatië. In Kroatië verliep het verkeer vanaf 9 uur moelijk met lange files op de snelweg Zagreb - Karlovac richting de Adriatische Zee. De toestand normaliseerde zich op het eind van de namiddag.

Zondag verwacht Touring veel minder problemen, maar het blijft het nog druk met kans op files richting zuiden en noorden.