Opnieuw duizenden Israëliërs op straat tegen justitiehervorming

Duizenden Israëliërs hebben zaterdag in Tel Aviv deelgenomen aan een nieuwe manifestatie tegen de controversiële justitiehervorming van de regering-Netanyahu. Die is volgens tegenstanders een bedreiging voor de democratie.

De aankondiging van het wetsontwerp van de hervorming door rechtse regeringscoalitie van premier Benjamin Netanyahu heeft een van de grootste protestbewegingen ooit ontketend in Israël. Elke week komen tienduizenden mensen op straat.

De manifestaties worden ondersteund door politieke opposanten, seculiere en religieuze groepen, kaderleden en arbeiders van de technologiesector, pacifistische militanten en militaire reservisten. De protesten, waarvan sommige ter ondersteuning van de regering, doen vrezen voor nog meer verdeeldheid binnen de Israëlische samenleving.

Volgens de regering moet de hervorming de macht in het land weer in evenwicht brengen door de privileges van het Hooggerechtshof te verminderen. Dat is volgens de regering bevoordeeld in het voordeel van het parlement. Tegenstanders vinden dan weer dat de hervorming de deur dreigt te openen naar een antiliberaal of autoritair regime.

Een eerste clausule van het ontwerp, dat de mogelijkheden van het Hooggerechtshof beperkt om beslissingen van de regering ongedaan te maken, werd op 24 juli goedgekeurd door het parlement. Het proces ligt nu stil door het parlementair reces, maar Netanyahu gaf wel aan open te staan voor onderhandelingen over de toekomstige etappes.