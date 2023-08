“Willems buiten”: OHL-fans keren zich tegen CEO, Marc Brys gaat halfuur lang in overleg met aanhang

Dat de fans van OHL van hun tak maken, is zeldzaam. Ze staan bekende als brave, familiale jongens (en meisjes). Maar na een één op negen en een 5-1 nederlaag was de maat toch even vol. “Willems buiten, Willems buiten”, klonk het richting einde van de wedstrijd, gemunt op CEO Peter Willems. En ook “you’re fucking shit” en “shame on you”. Toen de spelers na de wedstrijd de fans gingen groeten, werden ze in eerste instantie uitgefloten. Daarna ontstond er een gesprek en werd de sfeer alsnog gemoedelijk.

Het duurde lang voor Brys richting fans trok – die had andere verplichtingen – en de OHL-aanhang begon steeds luider “Waar is Brys? Waar is Brys?” te scanderen. Uiteindelijk kwam de Leuvense coach opdagen en ging hij uitgebreid, een klein halfuur zelfs, in gesprek met de fans. “Ze vroegen vooral waar de transfers bleven, maar het was een respectvolle uitwisseling waar ik geen enkel probleem mee heb”, vertelde Brys na afloop.