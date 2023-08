Nog steeds geen prijs: Harry Kane ziet hoe Dani Olmo en het RB Leipzig van Loïs Openda Bayern helemaal kapot spelen

De Rekordmeister liet zich pakken op snelheid en moest een vroege tegengoal van Olmo (3.) dulden. De Spanjaard voelde zich duidelijk in zijn sas in de Allianz Arena: hij zette in de 44e minuut twee belagers met een passeerbeweging in de wind en duwde zijn tweede treffer in doel.

Thomas Tuchel trachtte bij aanvang van de tweede helft het tij te keren met een driedubbele wissel. Even voorbij het uur gooide de Duitse leermeester ook topaankoop Harry Kane in de strijd. De komst van de Engelse spits werd pas eerder op de dag geofficialiseerd. Op hetzelfde ogenblik mocht Loïs Openda gaan rusten bij de Roten Bullen. Enkele minuten later ging de bal op de stip na handspel van Noussair Mazraoui. Olmo (68.) faalde niet en voltooide zijn hattrick. Een Beierse remonte zat er niet meer in.

Voor Leipzig, de bekerwinnaar van de afgelopen twee jaar, is winst in de Supercup een primeur. Bij Bayern stokt de teller voorlopig op tien stuks.