Dodentol natuurbranden Hawaï stijgt naar 89: “Zal blijven stijgen”

Dinsdagavond braken drie grote branden uit op het eiland Maui, aangewakkerd door de wind van orkaan Dora. De badplaats Lahaina, in de negentiende eeuw nog hoofdstad van het koninkrijk Hawaï en jaarlijks door ruim twee miljoen toeristen bezocht, werd zwaar getroffen.

“We hebben 89 doden geteld”, zei Green. “Dat zal blijven stijgen. We willen dat mensen daarop voorbereid zijn”, voegde hij eraan toe. Op dit moment hebben speurhonden, getraind op het vinden van lichamen, nog maar drie procent van het getroffen gebied, afgespeurd.

“Het is een onmogelijke dag”, verklaarde Green nog tegen verslaggevers nadat hij de verwoesting met eigen ogen had gezien. “Dit is zonder twijfel de ergste natuurramp die Hawaï ooit heeft meegemaakt. We kunnen alleen maar wachten en de overlevenden proberen te steunen. Onze focus ligt er nu op om mensen te herenigen en ze huisvesting en gezondheidszorg te bieden. Pas later kunnen we beginnen te denken aan een wederopbouw.”

Dodelijkste brand in 100 jaar in VS

Met minstens 89 dodelijke slachtoffers overstijgt de dodentol in Hawaï ook die van de Camp Fire van 2018 in Noord-Californië. Toen vielen er 85 doden en werd de stad Paradise volledig verwoest. Een eeuw eerder zaaide de Cloquet Fire in 1918 dood en vernieling in het noorden van Minnesota en Wisconsin: duizenden huizen werden vernietigd en 453 mensen kwamen toen om het leven.