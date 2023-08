Bayern-coach Thomas Tuchel scherp na blamage in Supercup: “Kane denkt waarschijnlijk dat we al vier weken niet hebben getraind”

Harry Kane heeft in z’n allereerste partij voor Bayern München geen trofee kunnen bemachtigen. Bayern ging kansloos onderuit tegen het RB Leipzig van Loïs Openda, waar Dani Olmo met een hattrick de grote man was. Kane viel in rond het uur, maar toen was het kalf reeds verdronken. Bayern-coach Thomas Tuchel was na afloop erg streng.

Bayern-trainer Thomas Tuchel was erg teleurgesteld na de blamage van zijn ploeg tegen Leipzig. “Ik heb nu geen oplossing, ik ben geschokt en enorm teleurgesteld.” Bij Sat.1 ging hij zelfs nog een stapje verder. ”Ik wil mijn excuses aanbieden aan Harry Kane. Hij denkt waarschijnlijk dat we hier al vier weken niet getraind hebben”, was Tuchel wel erg scherp.

Alles op Kane

Nadien ging de Duitse leermeester verder in op de rol die zijn nieuwe Engelse spits zal vertolken bij Bayern. Gisteren begon Kane op de bank omdat hij nog maar pas aangekomen was, maar het is de bedoeling dat hij vanaf nu alles speelt. “,Hij speelt elk duel”, is Tuchel duidelijk. “Van rustig opbouwen zal geen sprake zijn. Harry staat ook in de basis tegen Werder Bremen.” Bayern opent het seizoen volgend weekend namelijk tegen de nieuwe ploeg van Senne Lynen.

© REUTERS

Kane kon nog niet overtuigen tijdens zijn invalbeurt, maar dat is ook volkomen logisch vanwege de omstandigheden. “Volgens mij sliep hij pas tussen 3 en 4 uur ’s nachts”, aldus aanvoerder Joshua Kimmich. “Als hij wat beter slaapt, zal hij ons flink helpen. Natuurlijk verwachten we vele goals van hem. Hij is een gevestigde speler, een gevestigde man die ons zeker verder zal helpen.”