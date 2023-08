Romelu Lukaku mag een overstap naar Juventus stilaan vergeten na uitspraak Juve-coach Allegri: “Onwaarschijnlijk dat er nog nieuwe spelers komen”

De Premier League is al begonnen, de Serie A begint volgend weekend. Maar nog steeds is het onduidelijk waar Romelu Lukaku komend seizoen voetbalt. Na de liefdesbreuk met Inter Milaan stond ‘Big Rom’ voor een gevoelige transfer van Chelsea naar Juventus, maar ook die lijkt nu definitief afgesprongen. Zo lijkt Juventus nu zelf de deur te sluiten voor een mogelijke overgang.

Na een brilscore in een oefenpartij tegen Atalanta (wellicht de nieuwe club van Charles De Ketelaere), sloot Juventus-trainer Massimiliano Allegri zelf de deur voor een eventuele overgang van Romelu Lukaku. De Coach was blij van wat hij zag in die oefenmatch en wil graag zijn huidige kern bijeenhouden, zo vertelde hij bij Sky Sports.

“Ik ben erg gelukkig met de huidige spelerskern”, aldus Allegri. “De kans is erg klein dat er nog nieuwe spelers zullen bijkomen.” Lukaku mag een overstap naar Juventus dus stilaan vergeten, zeker ook omdat Allegri erg tevreden is van Juve-spits Dusan Vlahovic, die nu toch lijkt te blijven.

Juve-coach Allegri: “Onwaarschijnlijk dat er nog nieuwe spelers komen.” — © EPA-EFE

Dan rest natuurlijk de vraag waar Romelu Lukaku volgend seizoen zal voetballen. Oude liefde Inter wil hem niet meer na zijn openlijke flirt met Juventus, terwijl ze ook bij huidige club Chelsea niet meer op hem rekenen. Wie springt in de dans voor de 30-jarige Rode Duivel?