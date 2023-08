Nieuwe gevallen van zeer besmettelijke builenpest gemeld in China

Er zijn opnieuw twee gevallen van builenpest gemeld in Binnen-Mongolië, een autonome regio in het noorden van China. Dat meldt persagentschap Reuters op gezag van de lokale overheid.

Op 7 augustus werd gemeld dat een Chinese vrouw een besmetting met de builenpest had opgelopen in Binnen-Mongolië. Nu zijn er twee nieuwe gevallen bekendgemaakt: het gaat om de echtgenoot en dochter van de vrouw, aldus de lokale regering. De drie zijn samen met enkele van hun nauwe contacten in quarantaine geplaatst.

Builenpest is de meest voorkomende vorm van pest en gaat gepaard met symptomen als koorts, hoofdpijn en koude rillingen, gevolgd door het ontstaan van pijnlijke builen (voornamelijk in de liesstreek en de oksels). Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kan de zeer besmettelijke ziekte, die voornamelijk door knaagdieren wordt verspreid, dodelijk zijn als ze niet op tijd wordt behandeld.

Gevallen in China zijn zeldzaam. De meeste besmettingen werden de afgelopen jaren vastgesteld in Binnen-Mongolië en de noordwestelijke Ningxia-regio.