Explosies gehoord nabij wapendepots in Syrië

“We weten niet of het een luchtaanval of een grondoperatie was”, zei Rami Abdel Rahmane, directeur van het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde OSDH, dat een uitgebreid netwerk van bronnen in Syrië heeft, aan AFP.

Het officiële persbureau Sana meldde op zijn beurt dat er ’s nachts “geluid van explosies” is gehoord “in de buitenwijken van Damascus”, zonder de oorzaak te specificeren.

Maandag werden bij Israëlische aanvallen op militaire posities en wapendepots in de buitenwijken van Damascus volgens de OSDH vier Syrische soldaten en twee pro-Iraanse strijders gedood. Twee Syrische soldaten en vijf buitenlandse strijders raakten ook gewond bij invallen die wapen- en munitiedepots van pro-Iraanse milities, bondgenoten van het Syrische regime, vernietigden, hoofdzakelijk in de buurt van de internationale luchthaven van Damascus.