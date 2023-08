Jongeman gaat door het lint na ruzie met zijn vriendin en rukt zijraam uit wagen van toevallige passant

Een twintiger uit Gent belandde vrijdagnacht na een avondje uit in Leuven in de cel. De man was zo boos na een ruzie met zijn vriendin dat hij op een auto sprong en een zijraam uit de wagen rukte.

Na een avondje uitgaan in Leuven wandelde de twintiger op de Kapucijnenvoer met zijn vriendin. Het koppel had ruzie, en het ging er fel aan toe. De dronken Gentenaar was zelfs zo buiten zijn zinnen dat hij op een bepaald ogenblik de rijbaan opliep in de richting van een aankomende auto.

De bestuurster van de wagen stopte om een aanrijding te voorkomen. De man vond er niet beter op dan op haar wagen te springen en op het dak en de motorkap te stampen. Ook het zijraam van de bestuurderszijde moest eraan geloven. Het raampje stond half open, en de twintiger rukte het raam uit de wagen.

Nachtje cel

De bestuurster reed geschrokken weg en zette haar geblutste wagen een eindje verder opzij om de politie te bellen. Naast de schade aan haar auto kwam ze er met de schrik van af. De Gentenaar stelde zich ook agressief op tegenover de politieagenten, die hem uiteindelijk konden overmeesteren en boeien. Hij moest zijn roes uitslapen in de cel.

Er werden processen-verbaal opgesteld voor dronkenschap, ongewapende weerspannigheid en beschadigingen aan de wagen.