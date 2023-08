Voetbalanaliste Imke Courtois bevallen van dochtertje

Voetbalanaliste en gewezen profvoetbalster Imke Courtois (35) is afgelopen woensdag bevallen van een dochtertje, zo bevestigt ze zelf in De zondag. “Het is nu al een geweldige dochter.”

Het meisje heet Max en zowel moeder als kind stellen het goed, zo zegt Imke Courtois in een kort artikel in De zondag. “Het is nu al een geweldige dochter, dat zeker. Diepe liefde.”

Eerder dit jaar maakte Courtois al bekend dat ze er bewust voor had gekozen om alleenstaande moeder te worden. “Binnen enkele maanden loopt er hier een kleine, grote verantwoordelijkheid rond”, liet Courtois in februari weten. “Ik word alleenstaande mama en ik kijk er enorm naar uit. Ik wist al van vroeg dat ik ooit mama wil worden, maar ik ben daar zeer doordacht mee omgesprongen. Ik wilde eerst mijn voetbalverhaal schrijven, financieel wat zekerheid opbouwen en voldoende rust bij mezelf vinden om meer structuur in mijn leven toe te laten.”

Courtois is tegenwoordig onder meer actief als voetbalpresentatrice en -analiste voor Sporza. Tussen 2005 en 2017 speelde ze voor de Belgische nationale ploeg, de Red Flames. In 2017 sloot ze haar carrière in het veldvoetbal af bij Standard Luik.