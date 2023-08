OHL-bestuur moet na pandoering en supportersprotest kleur bekennen: matige middenmoter of ambitieuze subtopper?

De supporters van OH Leuven zijn boos. Dat op zich is al nieuws, want dat de doorgaans oerbrave Leuvense fans van hun tak maken, is extreem zeldzaam. “Willems buiten”, scandeerden ze na de 5-1 pandoering bij Union, verwijzend naar CEO Peter Willems. Een ontslag is misschien wat overdreven, maar het OHL-bestuur moet wel eens duidelijk maken wat nu eigenlijk de bedoeling is. Willen ze een matige middenmoter zijn of een ambitieuze subtopper, zoals enkele jaren geleden beloofd?