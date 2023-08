Romeo Vermant bezorgt Club NXT eerste zege met twee treffers, maar verliest tegengoals niet uit het oog: “We maakten het onszelf moeilijk”

Ook in The Nest in Roeselare zomerde het zaterdag weer. Het inspireerde Club NXT, want de ploeg van Nicky Hayen won niet alleen maar maakte ook indruk. Er werd scherp, snel en snedig gespeeld en de kansen volgden mekaar vlot op. Club NXT was op de afspraak, enkel de tegengoals stemden even tot nadenken. “Daardoor maakten we het onszelf wat moeilijk”, gaf Romeo Vermant toe. “Maar de kop is er af en de prestatie was prima. Lierse zette een blok neer, maar wij bleven geduldig en maakten de juiste keuzes.”

Vermant scoorde twee keer. Het konden er evengoed drie geweest zijn, maar zijn kopbal ging net niet binnen. Dat Lierse nog kon milderen tot 3-2, was volgens Vermant geen conditioneel probleem. “We missen wel matchritme. Homma, Barbera en ik speelden onze eerste volledige match in drie maanden en dan is het aanpassen. Maar we moeten dat in de toekomst misschien gewoon wat slimmer aanpakken.”

Romeo Vermant scoorde ook de 3-1. — © Belga

Over zijn toekomst had Romeo Vermant het niet. Al sinds vorige week circuleert het gerucht dat hij zou uitgeleend worden, maar concreet is dat niet. Kandidaten zullen er allicht in voldoende mate zijn.

Plan goed uitgevoerd

Trainer Nicky Hayen vierde zijn terugkeer bij Club NXT met drie goals en een zege. “We toonden goede intenties op offensief vlak en speelden een prima match”, vond ook de coach, die net als zijn spits oog had voor de tekortkomingen. “Je zag de werkpunten in de omschakelingsmomenten, maar dat is ook niet abnormaal zo vroeg op het seizoen en bij een jonge ploeg. We willen hoe dan ook proberen om de lijn van vorig seizoen door te trekken en jonge gasten verder op te leiden en kansen te geven.”

Lierse had het moeilijk om Club NXT bij te benen. “We wisten dat er ruimte zou liggen op de flanken en dat we een meerderheid moesten creëren in de rug van hun middenvelders”, besloot Hayen. “Je zag dat ze het daardoor moeilijk kregen en het niet meer konden belopen. Dat is niet altijd even makkelijk om uit te voeren, maar als coach is het plezant om vast te stellen dat het lukt om plannen te realiseren. De verdienste gaat in de eerste plaats echter uit naar de ploeg op het veld.”