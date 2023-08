Nieuw zeewezen met 20 armen ontdekt nabij Antarctica

Op het eerste gezicht lijkt de ‘Promachocrinus fragarius’, ofwel de Antarctische aardbeiveerster, niet echt op een aardbei. Maar als je wat inzoomt op het lichaam - het kleine knobbeltje waar alle “armen” samenkomen - zie je (volgens de onderzoekers) wat gelijkenissen.

“De aardbeiveerster heeft twintig cirri, tentakelachtige snaren of armen, en kan tot wel twintig centimeter lang zijn”, zegt Greg W. Rouse, professor mariene biologie aan de universiteit van Californië. Samen met zijn team deed hij de ontdekking door een net in de Zuidelijke Oceaan te slepen, zo zegt hij in het wetenschappelijke vakblad Invertebrate systematics. “Vooral het aantal armen is opmerkelijk: andere soorten veersterren hebben er doorgaans maar tien.”

Op het uiteinde van de ‘cirri’ bevinden zich kleine klauwtjes, die gebruikt worden om zich mee vast te klampen en te verplaatsen over de bodem van de zee.