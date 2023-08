VIDEO. Bart Nieuwkoop maakt dramatisch debuut bij Feyenoord: ex-Unionspeler pakt rood na drieste ingreep

De Nederlandse landskampioen Feyenoord is zondag zijn seizoen in de Nederlandse Eredivisie gestart met een doelpuntloos gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Nieuwe aankoop Bart Nieuwkoop startte, na twee seizoenen bij Union, meteen in de basis bij Feyenoord. Zijn terugkeer in de Rotterdamse Kuip duurde amper 25 minuten: de Nederlander maakte een overtreding en moest met een rode kaart van het veld. De verdediger speelde tot de zomer van 2021 ook al voor Feyenoord. Milan Robberechts, overgekomen van KV Mechelen, kwam niet van de bank bij Sittard.