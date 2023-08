Tweeduizend explosieven aangetroffen op terrein van school in Cambodja

In een school in het noordoosten van Cambodja zijn meer dan tweeduizend explosieven ontdekt die dateren uit de tijd van de burgeroorlog in het land. Dat melden de autoriteiten van het zuidoost-Aziatische land zondag.

Cambodja blijft een van de landen waar nog de meeste mijnen en explosieven liggen na dertig jaar van burgeroorlog, Amerikaanse bombardementen en de genocide door het regime van de Rode Khmer in de jaren 1970.

Ontmijners hebben in drie dagen tijd meer dan tweeduizend explosieven ontdekt in een school in de provincie Kratie, waaronder meer dan duizend M79-granaten. De ontdekking kwam er nadat de school werkzaamheden gestart was om een tuin te vergroten, meldt Heng Ratana, de algemeen directeur van het Cambodjaanse centrum voor actie tegen mijnen. De school werd tijdelijk gesloten en de zoekacties gaan zondag nog voort.

Militaire basis

De school bevindt zich op een vroegere militaire basis. Het is dan ook mogelijk dat er nog meer explosieven zullen opduiken, aldus Heng Ratana. Hij noemt het ook een “meevaller” dat de explosieven op deze manier werden ontdekt, aangezien “ze gemakkelijk ontploffen als iemand ze aanraakt tijdens het graven van een put”.

Volgens een rapport van 2019 van de ngo Landmine and Cluster Munition Monitor zijn bijna 20.000 Cambodjanen om het leven gekomen door landmijnen en raakten nog eens 45.000 anderen gewond.

Cambodja wil tegen 2025 alle ingegraven landmijnen van zijn grondgebied verwijderen.