Supermarkt verbrandt zich met experimentele app tegen voedselverspilling die recept geeft voor … dodelijk chloorgas

Het doel van de app Savey Meal-bot van supermarktketen Pak ’n’ Save is nochtans nobel. Klanten geven er in wat ze in huis hebben en op basis van AI krijgen zij enkele voorstellen van mogelijke recepten met die ingrediënten. Met als bedoeling: vermijden dat voedsel weggegooid wordt dat eigenlijk nog goed is.

(lees verder onder de video)

Met kaas, brood en hesp in huis zou je dan bijvoorbeeld bij croque monsieurs uitkomen. Al was er van in het begin commentaar. Een van de vreemde gerechten die voorgesteld werden: een groentenwok met chocolade oreo-koeken. Voor sommigen zal dat lekker klinken, maar toen iemand het op sociale media postte, kwam er vooral veel hoongelach.

Chloorgas

De groeiende aandacht in de pers leidt er nu toe dat klanten erop los experimenteren. Met weinig smakelijke, maar ook gevaarlijke gevolgen. Zo begonnen mensen naast eten plots ook huishoudelijke producten in te geven. Met erg vreemde resultaten: sandwiches uit giftig brood, muggenwerende gebakken aardappelen en zelfs dodelijk chloorgas. Dat laatste wordt in de app omschreven als een "aromatische watermix". “Een perfect niet-alcoholisch drankje om je dorst te lessen en je zintuigen op scherp te zetten”. Maar dus: met chloorgas, dat bij grote inname longschade veroorzaakt en tot de dood kan leiden. “Koud serveren en genieten van de verfrissende geur”, stond er nog bij.

Het was de Nieuw-Zeelandse politiek commentator Liam Hehir die het recept op Twitter (nu X) deelde en in de reacties kreeg hij nog een hoop andere vreemde recepten. De woordvoerder van de supermarktketen zegt in een reactie teleurgesteld te zijn met dat geëxperimenteer van de klanten. “We gaan onze app blijven aanpassen en beter maken zodat hij nuttig én veilig is.”

Hij wijst ook naar de waarschuwing die klanten krijgen voor ze de app gebruiken. “Daar staat duidelijk dat je je gezond verstand moet gebruiken.”