Nog een wereldster met een monsterdeal naar Saoedi-Arabië: ‘Neymar zegt ja tegen Al-Hilal’

Het Saoedi-Arabische Al-Hilal wil de Braziliaanse superster Neymar binnenhalen. Zijn huidige club PSG is aan een metamorfose bezig en de blessuregevoelige Neymar is één van de sterren die de Franse kampioen graag ziet vertrekken. Zo zat de Braziliaan in de eerste competitiematch (0-0 tegen Lorient) niet in de wedstrijdselectie.