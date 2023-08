Ooit zal het goed voetbal bij Anderlecht wel eens terugkomen, zeker? Nu alvast nog niet. Intussen viert Anderlecht elke competitiezege als de bekerwinst. Want het was niet goed in Sint-Truiden maar dank zij veel overgave staat paars-wit, het laatste halfuur tot tien gereduceerd, daar nu wel met zes op negen te pronken.