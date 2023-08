Zeven gewonden na incident op Waalse kermis: veiligheidsbeugel van attractie opent tijdens rit

Zeven personen zijn gewond geraakt in het Waalse La Hestre, een deelgemeente van Manage in de provincie Henegouwen, nadat ze uit een attractie waren gevallen op de lokale kermis.

De feiten deden zich zondagnamiddag rond 15 uur voor. In de attractie Rock-'n-roll op de lokale kermis ging de veiligheidsbeugel tijdens de rit plots open en vielen zeven personen eruit. Ze belandden op het platform en op de attractie en liepen daarbij verwondingen op, bevestigt de burgemeester van Manage, Bruno Pozzoni.

“Blijkbaar is de veiligheidsbeugel opengegaan. De carrousel werd gestopt, maar verschillende mensen werden tegen de grond geslingerd”, aldus Pozzoni. “De slachtoffers vielen van een hoogte van twee tot drie meter. We tellen zeven gewonden, van wie er twee erg aan toe zijn. Ze kregen de eerste zorgen van ambulanciers ter plaatse. De slachtoffers waren allen bij bewustzijn toen ze verzorgd werden, niemand was in levensgevaar.”

De slachtoffers werden meteen naar het ziekenhuis gebracht door toegesnelde ziekenwagens. Ze waren op dat moment allemaal bij bewustzijn, aldus Pozzoni. De politie heeft de omgeving van de attractie afgezet. Heel wat mensen waren getuige van het incident. Volgens hen was het een klein wonder dat er niemand het leven liet.

De oorzaak van het ongeval is nog niet gekend. “De politiediensten gaan de kermisuitbater verhoren om meer te weten te komen over de oorzaken”, aldus Pozzoni.

Aan het eind van deze video zie je het moment net na het ongeval op de kermis: