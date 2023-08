DFB POKAL. Derdeklasser knikkert Arne Engels en Augsburg uit de beker, Koen Casteels ronde verder

Arne Engels ligt met Augsburg al uit de Duitse beker. Op bezoek bij derdeklasser Unterhaching ging Augsburg met 2-0 de boot in na een doelpunt van ex-speler Mathias Fetsch (29.) en een van de ingevallen Boipelo Mashigo (90+4.). Engels maakte in het verliezende kamp de negentig minuten vol.

Dan had Koen Casteels met Wolfsburg een rustigere namiddag. De kapitein zag hoe zijn team niet de minste moeite kende met vijfdeklasser TuS Makkabi Berlin. Het werd 0-6. Ex-Anderlecht-spits Lukas Nmecha (8.) en Jonas Wind (9.) bezorgden de eersteklasser een vroege dubbele voorsporng, waarna Casteels en de zijnen de score via Tiago Tomas (54.) en Yannick Gerhardt (57.) verder uitdiepten. In het slot scoorde Ridle Baku (79.) en legde Tomas (89.) zijn tweede in het mandje.

Ook Ignace Van der Brempt, die dit seizoen op uitleenbasis is bij tweedeklasser Hamburg, bekert verder. Op bezoek bij derdeklasser Rot-Weiss Essen won Hamburg na verlengingen met 3-4. De ex-Bruggeling maakte de 120 minuten vol en kreeg in de 72e minuut een gele kaart. Ook eersteklasser Freiburg (0-2 bij vijfdeklasser Oberachern) mag een ronde verder.