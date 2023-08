Laatste Britse marineveteraan van Duinkerke op 102-jarige leeftijd overleden

De laatste nog bekende Britse marineveteraan die de slag om Duinkerke meemaakte, is op 102-jarige leeftijd gestorven. Dat meldt Project 71, een liefdadigheidsorganisatie die veteranen uit de Tweede Wereldoorlog steunt.

Lawrence Churcher stierf op enkele dagen van zijn 103de verjaardag in een woon-zorgcentrum in Fareham. “Een uitzonderlijke man, geliefd en gerespecteerd door iedereen die hem kende”, stelde Project 71 op Facebook. Volgens de organisatie is Churcher de laatste gekende veteraan van de legendarische evacuatie uit Duinkerke.

Churcher, die de Legion d’Honneur ontving, ging aan het begin van de oorlog aan de slag op de HMS Eagle en kwam in mei 1940 in Frankrijk aan om te helpen bij de bevoorrading van munitie naar het front.

“Toen hij, samen met duizenden anderen van de British Expeditionary Force, het bevel kreeg om zich terug te trekken op de stranden, begon hij te zoeken naar het Hampshire Regiment in de hoop om zijn broers Edward en George te vinden. Verrassend genoeg vonden ze elkaar en slaagden ze erin op hetzelfde schip naar het Verenigd Koninkrijk terug te keren”, stelt Project 71.

Churcher zou nadien op missie vertrekken naar de Middellandse Zee. Hij maakte D-Day mee en eindigde de oorlog in het Verre Oosten.