Vier doden bij aanslag op sjiitisch heiligdom in Iran

“Minstens vier mensen zijn om het leven gekomen na een terroristische aanval die werd uitgevoerd door twee gewapende mannen tegen de heilige plaats van Sjah Tsjeragh”, zo meldde Irna. Volgens het persagentschap Tasnim is één aanvaller aangehouden, de andere is nog steeds op de vlucht.

Het mausoleum van Sjah Tsjeragh in Chiraz, een stad ten zuiden van Teheran, is een belangrijk sjiitisch bedevaartsoord in Iran. Bij een aanval op het heiligdom kwamen op 26 oktober vorig jaar ook al 13 mensen om het leven. Twee mannen die betrokken waren bij de aanval, opgeëist door de jihadistische terreurgroep Islamitische Staat, zijn vorige maand in het openbaar opgeknoopt.

Het soennitische IS eiste in 2017 voor het eerst een aanslag op in het sjiitische Iran. Gewapende mannen vielen toen de zetel van het parlement in Teheran en het mausoleum van ayatollah Ruhollah Khomeini aan. Zeventien mensen kwamen om.