Scorende Jeremy Doku wendt transferperikelen af en krijgt staande ovatie van Rennes-fans na klinkende zege

Op de eerste speeldag van de Ligue 1 heeft Rennes relatief eenvoudig afgerekend met Metz. In eigen huis klopte het team van Arthur Theate en Jeremy Doku Metz met 5-1. Doku, die het hof gemaakt wordt door het grote Manchester City, pikte in de ruime overwinning ook zijn doelpuntje mee.

Rennes startte goed via een doelpunt van Arnaud Kalimuendo, maar kon niet lang genieten van die voorsprong, omdat Youssef Maziz op assist van ex-Seraing-middenvelder Georges Mikautadze meteen gelijk maakte. Na rust maakte Rennes het verschil. Kapitein Benjamin Bourigeaud schoot via de zij van Gouiri de voorsprong op het bord, waarna Doku via de rebound zijn ploeg de dubbele voorsprong bezorgde. In het slot stelden Ibrahim Salah (ex-Gent) via twee goals de 5-1 zege helemaal veilig.