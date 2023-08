Cercle Brugge was evenknie van Genk, maar verliest opnieuw door knullige owngoal: “We moeten klinischer voor doel worden”

Cercle is meer dan ooit een modern voetbalbedrijf geworden. Dagelijks gebeurt er iets, zoals vorige week met het plotse vertrek van de technisch directeur. Met Carlos Avina speelde trainer Miron Muslic zijn baas maar vooral ook ontdekker, klankbord en vriend kwijt. Het leven gaat echter verder. Terwijl Avina al in Clermond Ferrand was voor de eerste match van AS Monaco in de Franse Ligue 1, speelde Cercle thuis de derde competitiematch tegen vice-kampioen Racing Genk.

“Carlos was een heel belangrijk persoon voor mij”, zei Miron Muslic. “Twee jaar geleden haalde hij mij naar hier en gaf hij mij de kans om een nieuw Cercle te creëren. Ik ben hem daar eeuwig dankbaar voor. We hadden een professionele maar vooral sterke relatie. We maakten mekaar ook beter. Carlos was altijd opbouwend kritisch voor mij en zijn feedback hielp mij om stappen te zetten. Ik ga dat natuurlijk missen, maar ik kijk ook al uit naar de samenwerking met Rembert Vromant. Bij Cercle staan we open voor alles en iedereen, dat is juist een van onze kwaliteiten. Ons project staat op een stevig fundament en ik ben ervan overtuigd dat we dit samen met Rembert verder kunnen uitbouwen. We willen nog meer en nog beter jonge spelers ontwikkelen.”

Tegen Genk koos Muslic niet voor dezelfde elf die vorige zaterdag Charleroi klopten. De tegen Antwerp door de mand gevallen Boris Popovic kreeg in de defensie zijn plaats terug. Lopes schoof daardoor naar het middenveld als vervanger van Hannes Van der Bruggen. Het meest opvallend was de verwijdering van Olivier Deman uit de basiself. De kersverse Rode Duivel wil dat statuut graag verzilveren en wil vertrekken. Is er iets op til? “Wat mij betreft niet”, legde Muslic uit. “Ik was gewoon niet tevreden over wat ik van Olivier op training zag.”

Trainer Miron Muslic zette Rode Duivel Olivier Deman op de bank. — © Isosport

De van Monaco gehuurde Jordan Semedo was zijn vervanger. De Fransman deed het vooral de eerste helft niet onaardig op de linkerflank. De wisselwerking met Gboho was prima en het eerste halfuur domineerde Cercle tegen de vice-kampioen. Genk geraakte er maar niet uit en slaagde er zelden in om voor Warleson te verschijnen. Toen dat na de rust toch eens lukte via Paintsil, was de Braziliaanse doelman paraat. Cercle bleef kansen afdwingen, maar de afwerking was onvoldoende. Het torinstinct van Ayase Ueda werd toch wel gemist. En dan kan je wel eens het deksel op de neus krijgen. De pijlsnelle invaller Bonsu Baah haalde uit en had geluk dat de bal via de rug van Warleson in doel verdween. Met twee offensieve spelers in te brengen probeerde Muslic nog het tij te keren, maar Genk hield het hoofd koel.

Laatste pass

Al bij al een pijnlijke en ook onverdiende nederlaag voor Cercle, dat met 3 op 9 voorlopig in de rechterkolom staat. “En daar kunnen we geen genoegen mee nemen”, zuchtte Christiaan Ravych. “Deze plaats staat niet in verhouding tot ons spel. We bewezen zowel tegen Antwerp als tegen Genk dat we de topploegen aankunnen.”

Ook opmerkelijk: Cercle slikte in drie matchen enkel twee owngoals, wat ook illustreert dat er pech mee gemoeid was. Defensief zit het dus snor, offensief is er nog werk aan de winkel en zeker wat betreft de afwerking. “De eerste helft zetten we hoge druk en zaten we de hele tijd op hun helft”, aldus nog Ravych. “We konden zeker de drie punten thuishouden, maar die tegengoal was echt balen. Maar het klopt dat de laatste pass beter moet. Het druk zetten en de recuperaties voorin waren goed, maar we moeten efficiënter worden, klinischer ook.”

Geen strafschop

In de toegevoegde tijd was er ook nog commotie rond een niet-gefloten strafschop. Die kwam er niet na een interventie van de VAR omdat de bal van de ene Genkse speler naar de andere ging. Mits correct inschatten van de afstand kan er dan geen sprake zijn van penalty. “Wat mij betreft was het gewoon strafschop. Ik zal zeker ook nog eens de beelden bekijken”, besloot Ravych.