KVO-trainer Stijn Vreven misnoegd om late nederlaag in openingsmatch tegen Lommel: “Onze sleutelspelers waren niet top”

“We hoopten op een beter resultaat, ook al wisten we dat we het tegen een goede ploeg met veel kwaliteit moesten opnemen. Nochtans vatten we de wedstrijd goed aan. We namen het eerste initiatief, maar om welke reden ook gaven we dat snel weg. We voetbalden matig en oncomfortabel. Onze sleutelspelers moesten top zijn om dominant te voetballen, maar dat waren ze niet. Zo kregen we moeilijkheden om de bal in de ploeg te houden. Naar het einde van de wedstrijd konden we alleen ons best doen en lopen om die 0-0 over de streep te trekken. Meer dan een gelijkspel zat er zeker niet in voor ons. Uiteindelijk besliste een zondagsschot de wedstrijd. Op dit niveau kunnen vrijstaande spelers vanop 25 meter de bal in de winkelhaak trappen. De zege van Lommel is niet onverdiend. Wij brachten te weinig aan de bal. We vonden te weinig de juiste ruimtes. Te weinig spelers namen hun verantwoordelijkheid. Qua creativiteit was het een non-wedstrijd. In de zone van de waarheid was het mager. Toch kan ik mijn spelers niets verwijten qua enthousiasme en bereidwilligheid, maar op dit niveau heb je ook kwaliteit aan de bal nodig. Dat had de tegenstrever meer.”

“Albanese zondigde tegen alle wetten van het voetbal. Dan is er geen andere oplossing dan hem te wisselen” Trainer Stijn Vreven

Alessandro Albanese kende een knappe seizoensvoorbereiding, maar hij slaagde niet als sleutelspeler in de eerste competitiematch. Na een uur verving Vreven hem dan ook. “Albanese speelde een dramatische wedstrijd”, zei de trainer. “We maken allemaal fouten, maar je moet als speler ook kunnen aanvoelen hoe je in de wedstrijd zit. Je moet kunnen spelen vanuit een taakfunctie, maar dat heeft hij te weinig gedaan. Als je moeilijk in de wedstrijd zit, moet je het simpel en sec houden. Tegen alle wetten van het voetbal heeft hij gezondigd. Dan is er geen andere oplossing dan hem te wisselen.”

Alessandro Albanese gaat voorbij Karim Dermane. — © Rudy Declerck

Amper 48 uur nadat de defensieve middenvelder Johanna Omolo een contract tekende bij KVO, stond hij al in de basis. “Ik heb heel veel vertrouwen in hem, maar er was ook geen andere speler voor die positie beschikbaar. Nood breekt wet”, verklaarde Vreven. “Ik ben blij dat hij een uur degelijk gevoetbald heeft.”