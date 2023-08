‘Kleinere’ PlayStation 5 op komst?

Twee lekken in amper 24 uur lijken te suggereren dat er een ‘PS5 slim’ op komst is. Deze zou compacter, kleiner en dunner zijn dan de huidige generatie consoles van Sony. Al sinds de originele PlayStation bracht de Japanse elektronica-gigant ‘dunnere’ modellen op de markt.

Het eerste lek betrof een vage foto van een Chinese twitteraar. De persoon in kwestie zou per abuis al zo’n dunnere PS5 geleverd hebben gekregen. Het lek werd echter afgedaan als weinig betrouwbaar, maar amper 24 uur later was er opnieuw een lek. Dit keer was het een video in aanvaardbare kwaliteit die de gespecialiseerde gaming-media meer geloofwaardigheid toedichten. De leaker zegt énkel een leeg chassis te hebben, maar het heeft als modelnummer CFI-2016, wat een logisch vervolg zou zijn op de huidige nummers.

Zo is te zien hoe de nieuwe PlayStation 5 vermoedelijk een modulair ontwerp zal zijn met een verwijderbare schijflezer. Het zou alleszins het productieproces vereenvoudigen. Op dit moment produceert Sony zowel een model met als zonder lezer. Indien dit ontwerp écht is, kan Sony naargelang de vraag al dan niet schijflezers monteren in één ontwerp, zonder twee volwaardige productielijnen te hoeven lopen.

adm