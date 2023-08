Terwijl de politie hoopt met DNA de slachtoffers een naam te geven, zwelt kritiek over aanpak van dodelijke branden op Hawaï aan

De branden zijn grotendeels geblust, maar op het Maui komt hulp moeizaam op gang. Dagen nadat een vuurzee het historische centrum van de stad Lahaina verwoestte, moeten geëvacueerde bewoners rekenen op steun van vrijwilligers. Brandstof, internet, voeding. Het komt allemaal van lokale organisaties. Van een gecoördineerde aanpak opgezet door de overheid was afgelopen weekend nauwelijks sprake.

Waar waren sirenes?

Maui’s afgelegen ligging en de omvang van de verwoesting – het westen van het eiland ligt grotendeels in de as – maken hulp bieden moeilijk, klonk het zaterdag in Washington. Intussen is het gerecht een onderzoek gestart naar de coördinatie van het rampenplan. Vooral het uitblijven van de sirenes zorgt voor woede en onbegrip. Hawaï kent het grootste netwerk van alarmsirenes. Ze loeien luider dan een rockconcert en reiken elk apart bijna een kilometer ver, aldus The New York Times. Maar toen het vuur zich over het tweede grootste eiland van Hawaï verspreidde, bleef het stil.

Het centrum van Lahaina is compleet verwoest — © via REUTERS

De woordvoerder van de Hawaïaanse nooddiensten bevestigt dat het alarm niet geactiveerd was. “De respons werd bepaald op basis van hoe snel de vlammen zich verspreidden”, zei hij. Daarbij werd voor andere waarschuwingssystemen gekozen, zoals sms-berichten en tv-uitzendingen die waarschuwden voor het gevaar.

Kritiek op energiebedrijf

Ook Hawaiian Electric wordt fel bekritiseerd. Slachtoffers van de brand stellen dat ze het energiebedrijf voor het gerecht zullen slepen. De energieleverancier zou hebben nagelaten de stroom uit te schakelen. Dat is een drastische maar effectieve maatregel om het vuur te vertragen: door de felle winden, die snelheden bereikten tot 128 kilometer per uur, waaiden elektriciteitspalen omver, waardoor het vuur verder aangewakkerd werd. Volgens gouverneur John Green stormde het echter zo erg dat hij “ernstig twijfelt of er veel aan gedaan kon worden”.

Stilaan wordt de omvang van de ramp duidelijk. Het dodental is opgelopen tot 93. Daarmee zijn de branden van afgelopen week de dodelijkste in de VS in meer dan honderd jaar. In Lahaina zijn minstens 1.700 gebouwen en woningen in de as gelegd. Er wordt gevreesd dat er nog dodelijke slachtoffers zijn. Teams met honden worden ingezet om tussen afgebrande gebouwen naar lichamen te speuren. Zaterdag hadden hulpdiensten nauwelijks 3 procent van het getroffen gebied doorzocht. Van honderden inwoners is nog geen nieuws vernomen, zei gouverneur Green zaterdag.

De politie van Maui heeft familieleden van vermiste personen intussen gevraagd om DNA-stalen in te dienen. Ze kunnen helpen bij de identificatie van slachtoffers, een proces dat bijzonder moeizaam verloopt. Zondagochtend lokale tijd waren nog maar twee dodelijke slachtoffers geïdentificeerd. Politiechef John Pelletier zei dat de identificatie van alle slachtoffers veel tijd zal vragen.

Hulp van de overheid komt moeizaam op gang — © AP

Het wordt verduiveld moeilijk, weet Joan De Winne, voormalig hoofd van het slachtofferidentificatieteam DVI. “Er zullen heel weinig identificatiemogelijkheden over zijn. Kledij, juwelen en dergelijke meer raken vaak verloren. Een mogelijkheid is het gebit. Hoewel ook dat niet alles doorstaat. Ik heb het meegemaakt bij de brand op de autosnelweg in Nazareth (de enorme kettingbotsing door een plotse mistbank in 1996, waarbij 10 doden vielen, red.). Het gebit verpulverde bij aanraking. Werkelijk verschrikkelijk.”

Alles hangt af van de temperatuur en de duur dat de vuurzee ter plaatse bleef. Het feit dat de overheid familie om DNA-stalen vraagt, doet vermoeden dat ze bitter weinig verwachten terug te vinden. “De locatie – een huis of auto – waar schaarse sporen worden teruggevonden, kan nog een hulp zijn”, zegt De Winne. “Al waren de meeste mensen misschien op de vlucht.”