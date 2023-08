Zulte Waregem is met een valse noot begonnen aan de Challenger Pro League. Essevee ging met 1-3 onderuit tegen promovendus Francs Borains. Corenthyn Lavie deed al na 31 minuten voor de tweede keer de netten trillen in de Elindus Arena, na een werkelijke briljante pass van Clément Tainmont. Die zette de volledige thuisdefensie in de wind met een assist om in te kaderen.