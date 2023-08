Extreemrechtse militanten verstoren eerste Pride-parade van Oost-Duits stadje

Meer dan twintig mensen voerden actie voor het begin van de parade voor LGBTQIA+-rechten. Daardoor liep de Pride vertraging op. De betrokkenen werden allemaal administratief aangehouden.

Aangezien de Hitlergroet verboden is in Duitsland hebben de staatsveiligheidsdiensten van de deelstaat Saksen-Anhalt een onderzoek geopend naar het incident. De politie kon niet meer details geven, aangezien het onderzoek nog loopt.

Volgens de politie namen zowat 600 mensen deel aan de Pride-parade. Na de incidenten aan het begin verliep het evenement zonder verdere problemen. Eerder had extreemrechts, waaronder de partij Der Dritte Weg, via sociale media en flyers al opgeroepen om te protesteren tegen de parade. De berichten gingen gepaard met homofobe uitlatingen.

Belangrijk

Districtsbestuurder van Burgenland Götz Ulrich, die peter is van de Pride, benadrukte dat het discours van extreemrechts duidelijk maakt hoe belangrijk het is om de LGBTQIA+-gemeenschap te steunen. Het is niet altijd gemakkelijk voor homoseksuele of queerpersonen om aanvaard te voelen in meer landelijke gemeenschappen, stelde hij ook.

Weißenfels, een stadje met 40.000 inwoners, ligt aan de grens van de deelstaten Saksen, Saksen-Alhalt en Thuringen en wordt beschouwd als de toegangspoort tot de regio Saale-Unstrut, bekend voor zijn kastelen en wijnbouw.