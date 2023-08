Motorrijder verongelukt tijdens race op circuit Spa-Francorchamps

Een motorrijder uit Duitsland is zondag om het leven gekomen tijdens een motorrace op het circuit van Spa-Francorchamps, in Stavelot. Dat meldt het parket van Luik.

Het ongeval vond plaats tijdens het Bikers Festival, dat zondag plaatsvond in Spa-Francorchamps. De man slaagde er tijdens een opwarmingsrondje niet in om tijdig te stoppen en botste tegen verschillende stilstaande motoren. De Duitser overleed ter plaatse.

Ook verschillende andere motorrijders raakten gewond tijdens het event. Een van hen raakte zwaargewond en was in levensgevaar bij aankomst in het ziekenhuis, maar zijn situatie zou vervolgens gestabiliseerd zijn.

Het parket van Luik stuurt een expert ter plaatse.