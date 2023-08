Jelle Vossen krijgt op openingsdag van Challenger Pro League meteen ferme dreun met Zulte Waregem: “Dit moet een les voor iedereen zijn”

Jelle Vossen scoorde wel tegen nieuwkomer Francs Borains, maar zijn 1-3 diep in blessuretijd was enkel voor de statistieken. — © Belga

Zulte Waregem geldt dit seizoen als favoriet in de Challenger Pro League. Niemand had gedacht dat Francs Borains, vorig seizoen nog bij de amateurs, roet in het eten zou kunnen gooien op de eerste speeldag. Draaide dat even anders uit... Bij de rust stond het al 0-2 en in de tweede helft kon Jelle Vossen pas in de toegevoegde tijd de eer redden: 1-3. Van een start in mineur gesproken.

Trainer Frederik D’hollander zei het in de dagen voor de match droog en met een uitgestreken gezicht: “We moeten het niet onder stoelen of banken steken en durven kleur bekennen: we willen kampioen worden.”

Essevee gaat dus resoluut voor de titel en dat mag, moet zelfs. Zondagavond voelde het enkel wat vreemd aan dat Francs Borains de tegenstander was. Stel dat het pakweg Sint-Truiden of Charleroi was geweest, dan had niemand geweten dat dit een match in de Challenger Pro League, in 1B dus, was. Op de tribunes zat minstens evenveel volk als de afgelopen seizoenen, de sfeer was absoluut niet minder en de ploeg op het veld zou misschien geen topper zijn, maar toch niet misstaan in de Jupiler Pro League.

Maar voetbal kan een raar spelletje zijn en bij Francs Borains zitten ze na de promotie een beetje op een wolk. Met Arnauld Mercier en Tom Colpaert staan twee ervaren coaches voor de groep. Beiden beleefden zes jaar geleden 30 kilometer dichter bij zee op Schiervelde nog een hype met het toenmalige SV Roeselare. Het duo is nu terug in het profvoetbal en zette in de Elindus Arena een compact blok neer met voorin nog altijd die dekselse Teddy Chevalier, vorig seizoen in eerste nationale nog altijd beste schutter achter Jérémy Perbet met 30 doelpunten.

Alle volgers en kenners schoven de afgelopen dagen en weken Zulte Waregem als superfavoriet naar voor, maar het is nog af te wachten hoe de staf en de groep daarmee zullen omgaan. Matchen in 1B worden doorgaans aan een hoge intensiteit afgewerkt en dat bleek meteen op de openingsdag. Zulte Waregem startte nochtans prima en met veel grinta, maar waar sommigen toch wel ergens voor gevreesd hadden, kwam ook uit. Francs Borains, aangemoedigd door voorzitter Georges-Louis Bouchez op de tribune, sloeg al in de eerste helft twee keer genadeloos toe op de counter. Dat deden ze ook nog eens in de toegevoegde tijd. De aansluitingstreffer van Jelle Vossen in minuut 96 kwam veel te laat.

“We verloren een veldslag, maar nog lang de oorlog niet” Trainer Frederik D’Hollander

“Iedereen had zich dit anders voorgesteld”, gaf Vossen als kapitein van de ploeg toe. “Dit moet een les voor ons allemaal zijn. Binnen het team, maar ook binnen de hele club. Het wordt echt niet zo gemakkelijk zoals iedereen denkt. Wie de statistieken ziet, zal toegeven dat we op alle domeinen baas waren, maar de eindcijfers tonen helaas iets anders en daar gaat het om. Qua inzet denk ik niet dat men ons iets kan verwijten. We bleven er voor gaan. Ik denk zelfs dat we misschien wel dertig corners hebben afgedwongen, maar die bal wilde er nooit in.”

En toen Vossen wel scoorde, werd de goal afgekeurd. “Onterecht op basis van de beelden”, baalde de kapitein. “Ik weet wel dat er geen VAR is in de Challenger Pro League, maar een lijnrechter moet dan zijn verantwoordelijkheid nemen en alleen vlaggen als hij 200% zeker is.”

Nog 29 matchen

Volgend weekend moet Zulte Waregem naar Beerschot. Vossen beseft dat dit een moeilijke verplaatsing wordt. “We moeten nu rustig blijven, want er zijn nog 29 matchen. Alles blijft zeker mogelijk.”

Frederik D’Hollander had zich de start natuurlijk anders voorgesteld. “We hadden 65% balbezit en dwongen liefst 23 corners af, maar we waren niet efficiënt genoeg. We moeten leren uit de fouten. We verloren een veldslag, maar nog lang de oorlog niet.”

Hoe dan ook een start in mineur voor Zulte Waregem. De hele club was er ondersteboven van, maar bleef groots in de nederlaag. De klassieke porties friet met ketchup of mayonaise werden na afloop gewoon geserveerd.