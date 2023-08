Paul Nardi behoudt met AA Gent perfect rapport: “Ik wil er staan als de coach op mij een beroep wil doen”

Derde opeenvolgende competitiezege voor de Buffalo’s, die zo voor het eerst sinds het seizoen 2007-2008 uit de startblokken komen met een negen op negen. Paul Nardi keek na afloop alvast bijzonder tevreden terug: “Het is misschien wel een voordeel voor ons dat we nu al zes matchen in de benen hebben. We zijn ook vaak samen en zo vorm je wel een team”, zei de doelman.

“Geen clean sheet maar wel een verdiende zege”, glimlachte Paul Nardi na afloop van de 1-3-zege van AA Gent op bezoek bij Westerlo. “We hebben andermaal goed gereageerd na een tegendoelpunt en we bleven goed voetballen. Net na rust moest ik vol aan de bak, maar dat is gewoon mijn werk”, verwees de Fransman naar zijn puike tussenkomst op een poging van Perdichizzi.

Nardi verscheen dus uiteindelijk nog eens aan de aftrap nadat hij tegen KV Mechelen en Pogon Szczecin op de bank bleef. “Het is aan de coach om te beslissen wie er speelt”, kaatste hij de bal vlotjes opnieuw in onze richting. “Ik wil er gewoon staan als de coach op mij een beroep wil doen. Deze zege is wel een teamprestatie, want het is nooit makkelijk om hier te komen voetballen. Julien De Sart en ik hadden het er nog over voor de match.”

“We toonden opnieuw een matuur gezicht, dat is niet de eerste keer. Je merkt dat de groep heel hecht is en vol vertrouwen voetbalt. Het is misschien wel een voordeel voor ons dat we nu al zes matchen in de benen hebben. We zijn ook vaak samen en zo vorm je wel een team. De wedstrijden volgen elkaar wel snel op, maar vorig seizoen hebben we ook bewezen dat we daar best mee om kunnen.”

In de slotfase van de partij mocht ook Noah Fadiga zijn debuut vieren bij de Buffalo’s. De 23-jarige flankspeler keek dan ook heel tevreden terug op zijn eerste minuten in Gentse loondienst. “Dit is een fijne opsteker na enkele zware maanden”, klonk Fadiga heel nuchter. “Wat er door mij heen ging bij mijn invalbeurt? Pure adrenaline! Ik ben echt heel blij dat ik opnieuw mag spelen en dan nog bij AA Gent waar het ooit allemaal begon. Prachtig. Ik geniet ook veel meer van de kleine momenten, zoals deze invalbeurt. Ik ben hier echt heel dankbaar om. Het waren heel moeilijke momenten, want het is toch een ingewikkeld medisch verhaal. Hierdoor kon ik ook geen normale voorbereiding afwerken en moest ik alles individueel doen. Ik lag zeven weken helemaal stil en uiteindelijk was dit mijn eerste partij sinds april.”

© BELGA

Vorige woensdag kon Fadiga al even proeven van de sfeer in de Gentse kleedkamer. “Ik had sinds april geen enkele match meer voorbereid, laat staan op het veld gestaan. Natuurlijk was dat bericht van de Franse liga een zware shock. Uiteindelijk keerde ik terug naar België en kreeg ik het positieve nieuws van een topdokter. Mijn vader maakte het ook mee. Veel erger zelfs, maar leuk is anders.”

Zo blijft Noah Fadiga in België toch nog even de ‘zoon van’. “Zeker in België is dat het geval, maar voor mij is dat niet erg. Ik ben daar niet mee bezig”, glimlachte de flankspeler, die transfervrij overkwam van Stade Brest. “Ik kwam in Gent meteen in een warme ploeg terecht en je merkt dat we over heel veel kwaliteit beschikken. Dat spreekt ook uit alle statistieken. Ach, ik geniet nu ook gewoon van de kleine dingen. Mentaal ben ik toch wel veranderd. Je moet dit alles een plaats geven en dan kom je daar sterker uit. Met negen op negen zijn we als team ook uitstekend gestart, maar we moeten niet te veel dromen en gefocust blijven. Concrete ambities? We willen Europees zo ver mogelijk doorstoten, maar het is nog maar het begin van het seizoen.”