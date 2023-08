Iraanse journaliste die vader van Mahsa Amini interviewde is vrijgelaten uit gevangenis

Nazila Maroufian postte na haar vrijlating uit de gevangenis van Evin in Teheran een foto zonder hoofddoek op de sociale media, als teken van ongehoorzaamheid tegenover de Iraanse autoriteiten. In Iran moeten vrouwen verplicht een hoofddoek dragen. “Aanvaard geen slavernij”, schreef ze ook op X.

(lees verder onder de tweet)

De journaliste postte in oktober op de nieuwswebsite Mostaghel Online een interview met Amjad Amini, de vader van Mahsa Amini. Zij stierf in september nadat ze werd opgepakt omdat ze de kledingvoorschriften zou hebben geschonden. Haar dood veroorzaakte een ongeziene golf van protesten in Iran.

Leugens

Amjad Amini beschuldigde de autoriteiten er in het interview van te hebben gelogen over de omstandigheden rond de dood van zijn dochter door te zeggen dat ze gestorven was door gezondheidsproblemen. Volgens haar familie en militanten kreeg ze een slag tegen haar hoofd tijdens haar opsluiting.

Nazila Maroufian, die net als Amini afkomstig is van de Koerdische stad Saqez, werd in november een eerste keer opgepakt. Ze werd weer vrijgelaten, maar verklaarde in januari dat ze veroordeeld was tot twee jaar cel met uitstel voor “propaganda tegen het systeem” en “het verspreiden van fout nieuws”. Volgens mensenrechtenactivisten werd Maroufian begin juli opnieuw opgesloten in de Evin-gevangenis.

Nog reporters in gevangenis

Twee journalisten die mee de zaak-Amini aan het licht brachten zitten al bijna een jaar in de gevangenis van Evin. Zij worden vervolgd voor het in gevaar brengen van de nationale veiligheid.

Volgens het in New York gevestigde Committee To Protect Journalists werden in het kader van de gewelddadige onderdrukking van de protesten door het regime 95 journalisten opgepakt. De meesten van hen zijn ondertussen onder voorwaarden vrijgelaten.